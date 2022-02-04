Что делать при встрече со стаей бродячих собак: советы зоозащитников

10:08, 04 февраля 2022, ПАИ

Руководитель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова дала советы тем, кто встретился на улице со стаей бродячих собак. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Прежде всего, нужно остановиться и замереть, ни в коем случае нельзя убегать, отмахиваться. «В качестве еды человек собаку не интересует. Но когда он бежит, включается инстинкт», - пояснила зоозащитница.

Она рассказала, как сама оказалась в подобной ситуации, когда вместе с коллегами осматривала потенциальные площадки на окраинах Пскова для размещения приюта. «На одном из таких участков на нас вышла стая из девяти псов. Обнюхали нас, поняли, что ничего съестного нет, и ушли. Такого страха мы давно не испытывали! Я понимаю детей, которые начинают убегать, брать палки, отмахиваться, но так делать нельзя. Только успокоиться, выдохнуть и ждать, пока товарищи пройдут мимо», - подчеркнула Вера Короткова.

Руководитель «Зоозащиты» отметила, что в случае нападения домашних животных на людей вся вина лежит на владельце собаки. «Если ты знаешь, что одну цепь твоя собака может разорвать, ну сделай две - и уйти она уже не сможет», - сказала она. Вера Короткова уверена, что изначально во всех нехороших ситуациях с животными виноват только хозяин, именно его и надо наказывать.

Отметим, жители Псковской области неоднократно жаловались на стаи бездомных животных. В Дно собаки загрызли домашних кур и кроликов, а в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась собака и покусала двоих детей. В 2021 году более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных.