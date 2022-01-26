Полиция проведёт проверку по факту нападения собаки на жителей деревни Речки

19:20, 26 января 2022, ПАИ

Полиция Печорского района устанавливает обстоятельства происшествия по сообщению о нападении собаки на жителей деревни Речки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На место незамедлительно были направлены сотрудники МО МВД России «Печорский».

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Ранее ПАИ сообщало, что в деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась соседская собака и покусала двоих детей, 2 и 13 лет, а также их мать. Известно, что у пострадавших рваные раны на руках и ногах.