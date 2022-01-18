Загрызть кур и кроликов в Дно могли домашние собаки на самовыгуле, считают эксперты

16:21, 18 января 2022, ПАИ

На домашних кур и кроликов в Дно могли напасть собаки, имеющие владельцев и находящиеся на самовыгуле. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава городского поселения Дно Николай Тимофеев.

Он отметил, что 18 января специалисты выезжали на место, где недавно погибли домашние кролики и курицы. Эксперты пришли к выводу, что их передушили именно собаки. Напомним, первоначально рассматривалась версия, что это сделали хорьки или лисы, а собаки сбежались уже после на запах крови.

Причем, по словам экспертов, такое поведение больше свойственно не диким, а домашним собакам, которые сорвались во время загула. «Им привычно потрепать всех. Дикие собаки, по мнению специалистов, ведут себя иначе — загрызут одного-двух животных и уносят в укромное место их есть», - пояснил Николай Тимофеев.

Поэтому власти города дополнительно принимают меры по информированию граждан, которые не следят за своими собаками. В прошлом году в Дно уже выявили факт самовыгула — тогда удалось найти хозяина собаки, с ним провели разъяснительную беседу, предупредили об ответственности, и животное больше не гуляет по городу без владельца.

Николай Тимофеев рассказал, что проблема с бездомными собаками в Дно существует давно. По его словам, областной комитет по ветеринарии регулярно разыгрывает контракты на отлов животных, но на них никто не выходит. В прошлом году 7 раз был объявлен контракт для отлова собак в Дновском, Порховском и Дедовичском районах, но подрядчика не удалось найти.

Николай Тимофеев отметил, что ситуация усугубляется тем, что в Дновском районе отсутствует свой приют. Он добавил, что все приюты, которые есть в Псковской области, частные и содержатся силами неравнодушных людей. «Добровольцы организуются и спасают бедных животных. А у нас в Дновском и такого нет. У соседей в Порховском районе есть, но там всё переполнено», - отметил Николай Тимофеев.

Более того, собак некому ловить - специалисты по отлову в приютах бывают редко, зоозащитники пытаются своими силами подманивать животных. «В прошлом году «Добрый» помогал нам ловить одну агрессивную собаку, но ловили её несколько раз, пока они не привлекли человека со снотворным. Другими словами, с отловом тоже ситуация сложная», - пояснил собеседник ПАИ.

Сейчас в городе ищут людей, готовых отловить собак, но пока не ясно, куда их приютить. «Мы обзвонили все приюты Псковской области, они переполнены. Звонили в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, там та же история. Ведутся переговоры с новгородским приютом, возможно, там согласятся принять. Мы здесь поймаем, отвезем, там все сделают, и через 49 дней мы их заберем обратно. Но проблему это не решит. Да, они будут стерилизованы, не будут сбиваться в стаи, как сейчас — в период собачьих свадеб. Но они все равно будут ходить по улицам, хотеть кушать и так же могут залезать, куда угодно», - добавил Николай Тимофеев. Он напомнил, что после отлова, зафиксированного на видео, подразумевается стерилизация, чипирование, вакцинирование животного и последующий выпуск в среду обитания.

«Думаем, совещаемся, как решать вопрос. Что касается режима ЧС, вопрос пока на рассмотрении в администрации района. У меня сейчас задача — найти, куда пристроить собак после отлова и в случае чего найти финансовые средства в бюджете на их отлов», - подчеркнул Николай Тимофеев.

Всего нужно отловить порядка 30 собак, которые сейчас бегают в разных районах города Дно. Они разного размера, есть и небольшие, и крупные, которые представляют опасность, в том числе людям.

Ранее ситуацию прокомментировала председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.