Приближение Олимпиады в Китае повысило спрос на фермерскую утку по-пекински

14:41, 04 февраля 2022, ПАИ

Активное освещение СМИ приближающейся Олимпиады в Китае, очевидно, вызвало рост интереса к стране – хозяйке соревнований. Коснулось это и кухни. В последние недели перед открытием Олимпиады спрос на самое известное россиянам китайское блюдо – утку по-пекински – увечился на 24% относительное средних недельных значений в январе.

Анализ поисковых запросов на маркетплейсе Своё Родное подтвердил, что с приближением Олимпиады пользователи всё чаще искали на платформе блюда с характеристикой «китайский» и «по-китайски», сообщили Псковскому агентству информации в Россельхозбанке.

Однако запрос «утка по-пекински» или «пекинская утка» превзошёл другие варианты.

Параллельно был зафиксирован рост спроса и на тушку утки. Порядка 60% заказов пришлось на Москву, около 8% – на Ярославль, на третьем месте Казань с 5%.

«Освещение темы Олимпиады в Китае подогрело интерес к культуре этой страны, в том числе и к её кухне. Такой спрос можно назвать модным, и он, скорее всего, пойдет на спад спустя месяц после Олимпиады. Интересно предположить, что рост спроса на утку по-пекински и на тушку утки связан. Немало россиян пробовали это блюдо, его главный ингредиент также занимает видное место в традиционной кухне нашей страны. К тому же многие владеют рецептом и хотят порадовать семью уткой по-пекински собственного приготовления», – отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Высокий спрос на утку также был отмечен в конце декабря, что связано с приготовлением новогодних блюд.

Сейчас на Своём Родном наибольшей популярностью пользуются сыры, категория товаров для здоровья и красоты, а также йогурты, творог, кефир.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.