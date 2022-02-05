В «Михайловском» отменили «Пир» в годовщину смерти Пушкина

13:03, 05 февраля 2022, ПАИ

Литературный спектакль «Пир», заявленный в программе памяти Пушкина 10 февраля отменён в связи с болезнью одного из актёров, сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В пресс-службе отметили, что в остальном программа памятного дня остаётся без изменений. Также в музее рассказали, что в День памяти Пушкина вход для индивидуальных посетителей будет бесплатным во все музеи заповедника. Оплатить гостям нужно будет услуги экскурсовода. В том случае, если они будут необходимы.

Подробнее о программе на 10 февраля можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» и в его социальных сетях. Также необходимую информацию можно узнать, позвонив в экскурсионное бюро музея по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.

При посещении музея необходимо соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы.