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Культура

Музей-заповедник «Михайловское» опубликовал программу Дня памяти Пушкина

Копия посмертной маски Пушкина. Из фондов «Михайловского»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также в официальных сообществах музея в социальных сетях размещена программа ко Дню памяти Пушкина 10 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Череду событий к 185-летию со дня смерти поэта откроют презентацией выставки «Пушкиниана» (6+) из фондов Новгородского государственного музея-заповедника в мемориальной усадьбе «Михайловское», она состоится в экспозиционном зале «Льняной амбар». Здесь же пройдет встреча с выдающимся русским поэтом, эссеистом, искусствоведом Юрием Кублановским (12+).

Центральным памятным событием этого дня станет заупокойная служба у могилы поэта в Святогорском монастыре. Литию начнут в 14:45 — в час, когда перестало биться сердце Пушкина, и Жуковский остановил часы в последней его квартире в Санкт-Петербурге на Мойке.

Помимо этого, 10 февраля всех желающих приглашают на большую экскурсию по выставочным залам музейного Научно-культурного центра (12+). Запланирован на этот день и совместный с московским Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина вебинар — «История Святогорского монастыря после Пушкина (XIX — начало XXI века)». Также в программу вошёл литературный спектакль «Пир» по мотивам «Маленьких трагедий» и стихотворений Пушкина (12+) с участием артистов Александринского и Псковского драматического театров.

Всё запланированное пройдёт с соблюдением масочного режима и других санитарно-эпидемиологических норм, действующих в регионе.

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