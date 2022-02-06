Фигуристка Камила Валиева вывела сборную России на первое место в олимпийском турнире
Фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине и вывела Россию на первое место, сообщает ТАСС.
15-летняя Валиева набрала 90,18 балла. Второе место получила Японская фигуристка Вакаба Хигучи с 74,73 балла, третье — канадка Мадлен Скизас с 69,60 баллами.
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