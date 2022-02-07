Артём Тарасов рассказал, запустят ли в этом году рейсы из Пскова в Египет

10:31, 07 февраля 2022, ПАИ

Запустят ли в этом году рейсы из Пскова в Египет, рассказал в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

«Совместно с комитетом по туризму мы вели переговоры с несколькими туроператорами, они опасаются введения локдауна и закрытия некоторых маршрутов, в том числе в Египет», - рассказал Артём Тарасов.

Однако, как отметил директор аэропорта, этот вопрос продолжают решать.

В сентябре прошлого года полёты в Египет и Турцию из Пскова разрешил федеральный оперштаб. Авиакомпания S7 не планирует запускать рейсы из Пскова в Египет.