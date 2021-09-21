Полеты в Египет и Турцию из Пскова разрешил федеральный оперштаб
Оперштаб по коронавирусу под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой с 21 сентября дал разрешение на полеты в Египет и Турцию из аэропорта Пскова. Об этом заявил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.
Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, уже вторую неделю псковичей интересует вопрос, когда из Пскова можно будет улететь в Египет.
При этом Артём Тарасов пояснил, что самолёты по этим направлениям из Пскова не летают. По его словам, сейчас комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. «Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято», - подчеркнул Артём Тарасов.
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