Полеты в Египет и Турцию из Пскова разрешил федеральный оперштаб

17:47, 21 сентября 2021, ПАИ

Оперштаб по коронавирусу под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой с 21 сентября дал разрешение на полеты в Египет и Турцию из аэропорта Пскова. Об этом заявил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, уже вторую неделю псковичей интересует вопрос, когда из Пскова можно будет улететь в Египет.

При этом Артём Тарасов пояснил, что самолёты по этим направлениям из Пскова не летают. По его словам, сейчас комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. «Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято», - подчеркнул Артём Тарасов.