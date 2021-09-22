Авиакомпания S7 не планирует запускать рейсы из Пскова в Египет

11:44, 22 сентября 2021, ПАИ

Авиакомпания S7 не планирует запускать рейсы из Пскова в Египет, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Аэропорт Пскова имени княгини Ольги по решению федерального оперативного штаба вошёл в список возможных пунктов вылета в Турцию и Египет. Регулярное авиасообщение с этими странами возобновилось с 21 сентября.

Через некоторое время в соцсетях стала появляться информация о скором появлении рейсов из Пскова, в качестве перевозчика называлась компания S7.

«На сегодняшний день выполнять международные рейсы из аэропорта города Пскова авиакомпания не планирует», - уточнили в авиакомпании S7.