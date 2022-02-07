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Происшествия

Девушку-наркодилера задержали в Пскове

В Псковской области транспортные полицейские пресекли деятельность девушки-наркодилера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортная полиция задержала вблизи железнодорожных путей 23-летнюю уроженку Пскова. Её подозревали в незаконном обороте наркотических средств. Девушку доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в вещах задержанной нашли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета с желтоватым оттенком.

Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятым является наркотическое средство - мефедрон, также известным как «дизайнерский» наркотик, массой 12 грамм, что является крупным размером.

Стражи порядка установили, что девушка забрала из тайника «синтетику» и незаконно хранила расфасованную партию с целью сбыта для неопределенного круга лиц.

Следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило в отношении злоумышленницы уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двадцати лет.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанная является матерью двух несовершеннолетних детей.

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