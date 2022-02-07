За неделю в Псковской области выявили 27 нарушений правил оборота гражданского оружия

15:45, 07 февраля 2022, ПАИ

С 31 января по 6 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 209 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, составили 27 административных протоколов, изъяли 8 единиц оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.