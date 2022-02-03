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Экономика

Россельхозбанк и «Сколково» создают экосистему инноваций в агропромышленном секторе

Сотрудничество, в частности, включает акселерацию проектов в области сельского хозяйства и финансовых технологий в АПК. Банк получит доступ к профильным стартапам из числа участников проекта «Сколково». Компании, в свою очередь, смогут воспользоваться экспертизой по основным технологическим тенденциям отрасли. Меморандум о сотрудничестве подписан на полях форума iFin 2022.

Укрепление деловых контактов между Россельхозбанком и инновационными стартапами из числа резидентов «Сколково» будет стимулом для запуска совместных программ для акселерации технологических проектов. Совместный план работы составлен с учетом опыта, накопленного Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанком по результатам конкурса РСХБ. Его финалисты получили менторскую поддержку, а победители – возможность реализовать пилотные проекты для цифровизации АПК.

«У банка уже есть положительный опыт сотрудничества со стартапами «Сколково» в направлениях финтех и агротех, реализован ряд успешных совместных проектов. Планируем активно использовать компетенции Фонда и разработки резидентов «Сколково» в реализации Стратегии цифровой трансформации банка», - уточнил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов. 

«Мы рады объявить о расширении сотрудничества между Фондом «Сколково» и опорным банком страны – Россельхозбанком. С 2020 года мы регулярно проводим акселерационные программы по теме финтех и агротех, запускаем пилоты и совместные проекты. Создание исследовательского центра РСХБ и использование различных подходов в работе с инновациями позволит создавать конкурентноспособные технологии совместно с резидентами и партнёрами «Сколково» для реализации стратегии цифровой трансформации банка и всей отрасли»,  - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.  

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов

научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира, по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. Сайт: https://sk.ru.

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