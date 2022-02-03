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Экономика

Треть россиян почти потеряли шанс взять у банка кредит

Чуть менее трети (30 процентов) заемщиков в России практически потеряли шансы получить в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга, пишут «Известия».

На их долю приходится 8,1 процента одобрений заявок на потребкредиты. Также менее среднего значения (24,8 процента) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом (таких тоже почти 30 процентов).

Новая единообразная шкала кредитного рейтинга, которая была принята 1 января, рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов. Также есть цветовая шкала, например, красный цвет соответствует низкой степени кредитоспособности (1–179 баллов). Больше всего шансов взять кредит у заемщиков из ярко-зеленой зоны (913–999 баллов). Чем выше рейтинг, тем ниже риск заемщика для банков.

Обычно высокий рейтинг у тех россиян, которые взяли один или несколько кредитов и погасили их без просрочек. Главное, что влияет на величину кредитного рейтинга, — история обслуживания долга.

Согласно новым правилам, россияне могут получать вместе со своей кредитной историей и рейтинг кредитоспособности. До этого подобные оценки разрабатывались по методикам бюро кредитных историй. При этом те граждане, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, теперь смогут обращаться с заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию.

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