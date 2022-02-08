Алексей Кириллов поддержал идею организации дистанционного электронного голосования

15:42, 08 февраля 2022, ПАИ

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о важности организации в России дистанционного электронного голосования.

«Идея перевести голосование в онлайн – это очень хорошо, поскольку человеку никуда не нужно идти. Это позволит повысить явку, а повышение избирательной активности граждан – это всегда позитивно», - отметил Алексей Кириллов.

При этом член Общественной палаты Псковской области привёл в пример другие страны, где уже давно успешно реализуется дистанционное голосование. «Будущее – за этими процессами, за электронными услугами и системами. Другой вопрос, как сделать такие выборы прозрачными, чёткими и понятными», - добавил Кириллов.

Также собеседник агентства уверен, что электронное голосование будет востребовано среди граждан. «Проголосовать дома, сидя на кухне – это легко и быстро, но всё равно останутся те, для кого выборы – праздник, они ходят на выборы всей семьей и отдают свой голос осознанно», - рассказал он.

При этом, как считает Алексей Кириллов, при введении электронного голосования изменятся подходы к выборам, предвыборной кампании – она перейдёт в социальные сети.

Напомним, 26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.

Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.