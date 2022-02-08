Юных пушкиногорцев научили пить чай как во времена великого поэта

23:26, 08 февраля 2022, ПАИ

В минувшее воскресенье ребята из группы № 2, посещающие студию эстетического развития в Пушкинских Горах, вспоминали устройство самовара и особенности чайного этикета пушкинского времени. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Вместе с детьми корреспонденты газеты узнали, какие травы в старину могли служить для чаепития, и сами изготовили мешочки-саше для травяного чайного сбора. Основой для чайной смеси послужил чабрец, к которому ребята добавили ромашку, липовый цвет и плоды шиповника.