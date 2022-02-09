Россиянин Семён Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

17:45, 09 февраля 2022, ПАИ

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 1 500 метров, сообщает ТАСС.

Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2 минуты 9,254 секунды). Семён Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 9,267 секунды. Дюбуа опередил Елистратова по фотофинишу.

Отметим, что впервые в финале Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1 500 метров бежали сразу десять человек.