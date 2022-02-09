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Общество

В Гдовском почтовом отделении сменится график работы

В Гдовском почтовом отделении сменится график работы. Фото Вконтакте

 

После того, как Гдовское почтовое отделение начало работать с перебоями, а 17 января оказалось и вовсе закрытым, гдовичи обратились к главе за разъяснениями.Об этом сегодня сообщает паблик «Граждане Гдовского края».

Глава Гдовского района Юрий Павлов прислал письменный ответ:

«В связи с болезнью сотрудников Гдовского отделения «Почты России» она в настоящее время работает с помощью сотрудников, командируемых из Пскова. Такое положение является временным, деятельность отделения нормализуется после выхода местных работников с больничного».

Специалист по связям с общественностью и СМИ Управления федеральной почтовой связи Ирина Иванова сообщила, что сейчас ситуация нормализовалась. Оператор гдовской почты пока ещё на больничном, но начальник отделения Елена Рябова уже выздоровела и приступила к работе. На всех участках шестеро почтальонов доставляют по графику почтовую корреспонденцию, пенсионные и социальные выплаты.

Но с 14 февраля, то есть со следующей недели, в графике работы гдовской почты грядут перемены. К воскресному дню у неё прибавится ещё один выходной – понедельник. А со вторника по субботу включительно учреждение будет открыто для посетителей с десяти часов утра и только до пяти вечера, без обеда.

«Удобен ли такой график для горожан? Для пенсионеров и неработающих гдовичей он вполне приемлем. А вот трудовому люду для визита на «Почту России» придётся жертвовать своим обеденным перерывом, отпрашиваться с работы или посвятить походу на почту субботний выходной. Но руководство УФПС считает это нормальным», - пишет паблик.

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