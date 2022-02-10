Инвестиционный потенциал Псковской области представили в Турции

16:00, 10 февраля 2022, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым с 24 января по 1 февраля приняла участие в рабочем визите в турецкие провинции Анкару, Стамбул, Эскишехир, Кайсери, Коджаэли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии также приняли участие руководитель службы сопровождения инвестиционных проектов АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Екатерина Пыхтина и представители промышленных предприятий Псковской области ООО «Синтез Технолоджи» и ООО «ОСКО-Инвест».

Визит в Турцию, организованный по предложению и при активной поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике, был направлен на продолжение начатого в прошлом году конструктивного диалога с турецкими партнерами, установления новых рабочих контактов и расширения деловых связей, а также позиционирования Псковской области на турецком рынке как региона с высоким торговым потенциалом.

Было обеспечено проведение серии деловых встреч, переговоров и презентаций инвестиционного и промышленного потенциала Псковской области в торговых и промышленных палатах турецких провинций, а также территориальное посещение организованных промышленных зон и предприятий. Представители турецких профильных ассоциаций и объединений деловых кругов обозначили свой интерес к региону и возможностям, предоставляемым иностранным инвесторам.

Состоялись обстоятельные встречи с руководством и членами крупнейшей Торговой палаты Стамбула (İTO) и Турецко-Российского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).

Турецкому бизнесу было детально презентовано АО «ОЭЗ ППТ «Моглино». Ряд турецких компаний, занимающихся разработкой и производством транспортных средств для городского общественного транспорта и производством холоднокатаного и оцинкованного проката, проявили интерес к сотрудничеству с регионом в части возможности локализации производств на территории экономической зоны, в настоящее время ведутся переговоры.

В 2021 году Торгпредство России в Турции активно взаимодействовало с ведомствами и экспортерами Псковской области.

22 апреля прошлого года состоялась видеоконференция в формате «Час с Торгпредством», которая была посвящена обсуждению возможностей выхода псковских компаний на турецкий рынок. По результатам проведенной работы компанией ООО «Торговая Группа Союз» заключен экспортный контракт на поставку сельскохозяйственной продукции растительного происхождения для сегмента HoReCa. Продукция псковского производителя в настоящее время используется в одной из сетей ресторанов быстрого питания Турции.

4 августа была проведена онлайн-презентация инвестиционного потенциала Псковской области, АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» и ООО «Титан-Полимер», также организованная совместно Торгпредством России в Турции, администрацией Псковской области и Фондом инвестиционного развития региона. Интерес к мероприятию проявили более 40 турецких компаний и отраслевых объединений.

Участникам мероприятия был представлен проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов на базе ООО «Титан-Полимер», который в дальнейшем позволит производить полиэфирное сырье, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения, что также положительно скажется на развитии экспортных возможностей региона.

Прошедшие мероприятия продемонстрировали высокую степень заинтересованности турецких деловых кругов и бизнес-сообщества к сотрудничеству с Псковской областью.