Псковские депутаты предложили ввести муниципальную надбавку воспитателям

12:45, 11 февраля 2022, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы предложили ввести муниципальную надбавку воспитателям, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 11 февраля.

В ходе обсуждения одного из вопросов повестки ряд депутатов подняли проблему заработных плат. В частности, все парламентарии согласились с тем, что зарплаты у воспитателей маленькие. Поэтому было предложено ввести муниципальную надбавку.

Глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что вопрос будет проработан, но средства это большие. По его словам, после обсуждения проблемы на уровне города и определения точных цифр нужно вынести вопрос на уровень региона и РФ.