Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковские депутаты предложили ввести муниципальную надбавку воспитателям

Депутаты Псковской городской Думы предложили ввести муниципальную надбавку воспитателям, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 11 февраля.

В ходе обсуждения одного из вопросов повестки ряд депутатов подняли проблему заработных плат. В частности, все парламентарии согласились с тем, что зарплаты у воспитателей маленькие. Поэтому было предложено ввести муниципальную надбавку.

Глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что вопрос будет проработан, но средства это большие. По его словам, после обсуждения проблемы на уровне города и определения точных цифр нужно вынести вопрос на уровень региона и РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%
10 февраля 2022

Инвестиционный потенциал Псковской области представили в Турции
10 февраля 2022

Инвестор из Санкт-Петербурга откроет в Невеле производство колотых дров
09 февраля 2022

Псковская область вошла в тройку лидеров по приросту молочной продуктивности
03 февраля 2022

Экспертный совет псковской ОЭЗ «Моглино» поддержал два инвестпроекта
03 февраля 2022

Рассада, овощи и заготовки: что продают на онлайн-рынках в Псковской области
02 февраля 2022

110 млн рублей сэкономили псковичи на налогах за счёт льгот в 2021 году

31 января 2022

Строительство уникального предприятия по переработке низкосортной древесины в Псковской области профинансирует Сбер

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...