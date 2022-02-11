Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

13:52, 11 февраля 2022, ПАИ

Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

Причиной этого стал продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов, указано в сообщении Банка России.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.