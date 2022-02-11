49-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:35, 11 февраля 2022, ПАИ

Неделя прошла под знаком партий. Информационная повестка фонтанировала поводами от курьезных до серьезных. «Демократического» Моргенштерна зазывали в «Яблоко», вождь ЛДПР Владимир Жириновский стараниями своих партийных соратников и медиа то был живее всех живых, то «никого не узнавал», главного коммуниста России Геннадия Зюганова вдруг активно стали списывать в тираж…

Об этом ведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят в 49-м выпуске программы, который выйдет в пятницу, 11 февраля, в 18:00.

Кроме того, темами для обсуждения станет допинг-скандал на Олимпиаде вокруг российской фигуристки Камилы Валеевой.

Премьерой программы станет появление новой рубрики - «оГЛАВление».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят каждую пятницу. Увидеть их можно на сайте ПАИ, в Youtube-канале агентства, в официальной группе ПАИ в ВК, Instagram-аккаунте ПАИ, а также в Телеграм-канале «Псковские новости».