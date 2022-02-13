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Спорт

Ангелина Голикова завоевала бронзу в забеге на Олимпиаде в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 37,12 секунды завоевала бронзовую медаль в забегах на дистанции 500 метров, сообщает RT на русском.

Эта медаль стала для сборной России 17-й в Пекине – столько же российская команда завоевала за всю прошлую Олимпиаду в Пхенчхане. Дарья Качанова стала восьмой, пробежав 500 метров за 37,65 секунды, а Ольга Фаткулина (37,76 секунды) — 10-й.

Победу одержала американка Эрин Джексон, у японки Михо Такаги серебро.

30-летняя Голикова является чемпионкой мира 2021 года на этой дистанции. Также она многократный призёр мировых первенств и чемпионатов Европы.

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