Быстрее, выше, сильнее: псковские випы поделились впечатлениями от Олимпиады

17:42, 16 февраля 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, за кого болеют на Олимпиаде, поделились прогнозами относительно выступлений спортсменов.

Глава Невельского района Олег Майоров:

Кстати, открытие Олимпиады произошло в день моего рождения. Я всё смеялся среди знакомых и друзей, что мы с моим коллегой из Китая договорились, что это будет их мне подарок.

Я с нетерпением ждал начала хоккейного цикла, с тревогой смотрел счет. Но все равно очень верю, что наши хоккеисты обязательно возьмут золото. Хоккей – это моя школьная тема, базовый вид спорта, за которым я слежу на протяжении всей своей жизни. Я и сам играл в хоккей в детстве. Наша команда на протяжении трех лет была лучшей, у меня есть грамоты как у лучшего, результативного игрока. Я помню, мы ездили в Порхов играть, а в Порхове была школа олимпийского резерва. Они нам рассказали, научили нас, что такое настоящий хоккей.

Сейчас, конечно, не играю. Сам я, в общем-то, большей частью волейболист, волейболом в детстве занимался более плотно, но на коньках по-прежнему стою. А в свободные минуты всё-таки выбираю зимнюю рыбалку, там можно немного выдохнуть.

Не так давно открыл для себя фигурное катание. Приятно смотреть, как по-спортивному бьются наши фигуристы и фигуристки. Однажды как-то зацепило, увлёкся даже наблюдением за керлингом. Как-то для себя посмотрел, нашел эти точки, понял правила. А вот лыжи – не моё. Я учился в военном учебном заведении, и мы бегали по 10 километров с полной выкладкой. Было тяжко, и я когда вижу, как они падают за финишем, я сразу вспоминаю свои ощущения… Это непередаваемое тяжёлое чувство, после кажется: никогда не встану! Когда ты испытал эти надрывные вещи, очень хорошо понимаешь, что они преодолевают. Это очень сильные мужчины и женщины.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова:

Фигурное катание обожаю, буду болеть за наших девочек-одиночниц. Молодец Тутберидзе, воспитывает просто обалденных фигуристок. Я восхищена ею как тренером, как женщиной. Молодец, умница! Надеюсь, что у нас все получится и наша женская сборная в одиночном катании точно победит.

Сама я люблю периодически покататься на коньках. На лыжах не умею. Всегда мечтала приобщиться к горным лыжам, но пока как-то у меня это не особо получается: только с детских трамплинов пока скатываюсь – и не больше. А фигурным катанием занималась в детстве, так до сих пор и катаюсь просто для удовольствия. Выйти на лед – это классно, здорово, хорошо.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков:

Я следил за лыжами, биатлоном, фигурным катанием. Валиева – просто это шедевр. Ещё я очень люблю горные лыжи и сноуборд, просто сам катаюсь. Уже лет семь, наверное. Приятно смотреть с пониманием, смотришь и думаешь: как коленочки подогнул красиво.

Не все удается посмотреть соревнования, спасаюсь «Дневником Олимпиады», который в первом часу ночи показывают. Ну а в выходные стараюсь смотреть сами выступления. Я не то чтобы ярый, но сейчас Олимпиады – это всегда интересно.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

Телевизор в кабинете постоянно фоном работает, поэтому время от времени получается поглядывать каикие-то олимпийские соревнования. Пока слушал новости, одновременно читая документы, между делом видел, как шла текстовая версия хоккейного матча наших ребят – со Швейцарией. Но на самом интересном моменте, когда уже вот-вот должны были быть голевые эти моменты, пришлось уйти на совещание.

Так что в прямом эфире как-то урывками получается смотреть. Но все равно интересно, а ребята – молодцы на самом деле: в такое тяжелое время, когда вокруг сплошные нападки, они стиснули зубы, кулаки и сейчас всему миру доказывают, что все равно мы лучшие, мы победим, несмотря ни на что. Даже вот эта, на мой взгляд, специально выдуманная история с нашей фигуристкой, что она употребляла допинги, тут даже по логике подумать, что после тех скандалов, которые были, сейчас все спортсмены даже на кофе, наверное, с опаской смотрят. А чтобы кто-то перед Олимпиадой что-то употреблял – это нонсенс. И слава богу, что доказали обратное, что она чистая, что она, действительно, настоящая спортсменка. Поэтому я желаю удачи всей нашей сборной. Ребята – молодцы!

Мне, в принципе, нравятся все виды спорта: и фигурное катание, и биатлон, и фристайл, и прыжки с трамплина, и хоккей. А сам я стою на сноуборде. Владею им пока не особо, на Олимпиаду меня пускать рановато. (Смеётся.)

Руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова:

Вообще я очень люблю Олимпиаду, всегда с нетерпением ее ждала, очень люблю именно зимнюю и всегда старалась смотреть соревнования, а сейчас просто времени очень мало. Временами смотрю «Дневник Олимпиады», чтобы примерно знать, что происходит. Ну ещё в телефоне Viber сейчас даёт результаты соревнований.

Люблю смотреть биатлон и хоккей. Они щекочут нервы. Хоккей прямо очень люблю. Ближе к решающим играм мы с друзьями собираемся, болеем за наших. Ну и сама смотрю с удовольствием, люблю то чувство, когда ты болеешь за страну.

Президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов:

Переживаю больше всего за биатлонистов: пока не все у них удачно складывается, ну и, конечно, за сборную России по хоккею, так как, наверно, еще со времен детства, СССР я привык, что для наших хоккеистов есть только одно место – первое.

Если по поводу спортсменов, которые мне нравятся, наверно, это лыжник сборной России Александр Большунов: он настоящий боец, не дает спуску ни норвежцам, ни финнам. Когда ему мешают на финише, очень эмоционален, готов применить даже силовые воздействия к соперникам. Я считаю, что в нем есть дух единоборца.

Руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина:

Особенный интерес вызывает фигурное катание и наши девчонки: они молодцы большие. Я люблю, когда самые лучшие моменты повторяют с их выступлений. Всё выступление волнуюсь, поэтому мне нравится, когда всё уже закончилось и лучшие моменты нарезают. Горжусь, какие они классные.