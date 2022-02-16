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Общество

Станислав Стармолотов: Власти оперативно реагируют на жалобы о ямах в Пскове

Власти оперативно реагируют на жалобы о ямах в Пскове. Об этом на телеканале ОТР рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Большая часть жалоб на ямы, по словам спикера, в Пскове. В основном ямы на дорогах, которые не ремонтировали, а проводили ямочный ремонт. «Власти оперативно реагируют, с минимальными затруднениями для жителей устраняют все замечания, находят решения», - сказал Стармолотов.

По объектам, которые были сданы недавно, идёт активная гарантийная работа, подрядчики за свой счёт устраняют эти выявленные замечания. На верхнее покрытие гарантия 4 года, на весь конструктив - от 4 до 8 лет. «Заказчик должен своевременно замечать, а подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен устранить оперативно», - добавил он.

По словам Станислава Стармолотова, налажено многоканальное взаимодействие с населением. Так, обращения и жалобы поступают в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который перенаправляет их по сферам деятельности. Кроме того, жалобы и обращения поступают на сайт губернатора и в социальные сети комитета по транспорту и дорожному хозяйству. «Все жалобы предметно обрабатываются, лично отправителю направляется ответ, и решается вопрос», - отметил он.

Накануне ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове. В Пскове подрядчики заделывают ямы на дорогах. Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.

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