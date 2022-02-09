Ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове
Ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, ранее Борис Елкин отмечал, что полноценный ямочный ремонт на Ольгинском мосту в Пскове будут делать весной.
Добавим, что в ближайшие годы Ольгинский мост в Пскове ждёт реконструкция. На время работ в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург будет установлен временный мост через реку Великую.
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