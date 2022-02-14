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В Пскове подрядчики заделывают ямы на дорогах

В Пскове подрядные организации заделывают ямы на дорогах. ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках контрактов на содержание улично-дорожной сети устраняют деформации покрытия методом обратной пропитки и холодным асфальтобетоном, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на своей странице в Instagram.

В выходные дни работы были проведены на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной, на улицах Генерала Маргелова, Леона Поземского, Алмазной, Вокзальной (от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Яна Фабрициуса), на мосту имени Александра Невского. Сегодня работы продолжились на улице Николая Васильева. В ночную смену планируются работы на улице Труда, на Троицком и Ольгинском мостах, на втором участке улицы Вокзальной и на улице Советской Армии. Эта работа будет продолжена и на других объектах, уточнил Борис Елкин.

По его словам, весной предстоит полноценный ямочный ремонт. Глава администрации уже поручил управлению городского хозяйства заключить контракт на восстановление асфальтобетонного покрытия картами. Этот способ значительно увеличивает срок службы отремонтированного участка, пояснил он.

Отдельное внимание будет уделено Ольгинскому мосту. «Самые слабые места заделаем весной картами. А осенью будем устранять ямочность с помощью литого асфальтобетона, который будут применять при асфальтировании Троицкого моста: материал влагостойкий и хорошо заполняет все трещины и пустоты», – рассказал Борис Елкин.

Также он призвал не забывать о гарантийных обязательствах. Как только сойдёт снег, будут обследованы все дороги, на которые ещё действует гарантия. «Чаще всего это четыре года на верхний слой покрытия. Таким образом, деформированные участки дорог, которые были отремонтированы начиная с 2018 года, будут приведены в порядок по гарантии за счёт подрядчиков», – заверил Борис Елкин.

Он добавил, что поступает много вопросов о дефектах дорожного покрытия на улицах Пскова, и администрация держит ситуацию на контроле. Уже проработаны планы на ближайшую перспективу.

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