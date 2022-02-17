Строительство школы на Юбилейной в Пскове ведётся с опережением графика

19:40, 17 февраля 2022, ПАИ

Работы по строительству новой школы на улице Юбилейной в Пскове ведутся с опережением графика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

17 февраля первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова совершила рабочий выезд на объект. В настоящее время подрядчик проводит внутренние отделочные работы. На стройплощадке трудятся 86 специалистов подрядной организации ООО «Стройсистема». Окончание строительства намечено на 1 декабря.

Проект предусматривает организацию оборудованных учебных классов для изучения школьных предметов, в том числе лингафонных кабинетов, кабинетов кройки и шитья, кулинарии, лаборантских. В школе также будут оборудованы спортивный, обеденный и актовый залы, 3D-лаборатория, библиотека, музей, лифт.

На пришкольной территории будет создано восемь различных площадок: для отдыха детей разных возрастов, подвижных игр, для баскетбола и волейбола, а также универсальная площадка для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий. Кроме того, подрядчик сделает проезды, парковки, пешеходные дорожки, газоны.

Школа на 825 мест на улице Юбилейной возводится в рамках нацпроекта «Образование».