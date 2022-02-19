Два человека погибли в Польше из-за сильного ветра

14:58, 19 февраля 2022, ПАИ

В Польше в результате сильного ветра погибли два человека, более 350 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный центр безопасности.

По словам представителя пресс-службы главного коменданта Государственной пожарной охраны Кароля Кержковского, люди погибли из-за упавших на их автомобили деревьев. Одна из этих трагедий произошла в Великопольском, вторая — в Люблинском воеводстве.

Уточняется, что с полуночи спасатели получили 6 378 сообщений, связанных с сильным ветром. Больше всего чрезвычайных ситуаций возникло в Западно-Поморском (1 629), Великопольском (1 379) и Куявско-Поморском (751) воеводствах. Вызовы спасателей в основном касались удаления поваленных деревьев и повреждения зданий.

Ранее сообщалось, что циклон «Иления» вызвал ураганы по всей Европе. Удар пришёлся на несколько стран, скорость ветра достигала 100 км/ч. В частности, в Польше повреждено больше 50 домов, четыре человека ранены.