Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Видео: Циклон «Иления» бушует в Европе. Идет на Псков

Как сообщают «Известия», циклон «Иления» вызвал ураганы по всей Европе. Удар пришёлся на несколько стран, скорость ветра достигала 100 км/ч. В частности, в Польше повреждено большее 50 домов, 4 человека ранены. 

Утром 19 февраля над Псковской областью пройдет циклон «Иления». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Чего ждать от ураганного циклона «Иления» в Псковской области
18 февраля 2022

Видео: Циклон «Иления» бушует в Европе. Идет на Псков
18 февраля 2022

Алмазы в колбасе. Свежий выпуск «Псковского телеграма»
18 февраля 2022

Почему в Пскове всё ещё не убрали новогодние украшения
18 февраля 2022

В Великих Луках разработают проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения
18 февраля 2022

Фоторепортаж: Знаете, каким он «парнем» был. Советский мост доживает последнюю декаду
18 февраля 2022

Юбилейный выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
18 февраля 2022

Из-за отравления алкоголем в Псковской области в 2021 году погибли 36 человек

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...