Видео: Циклон «Иления» бушует в Европе. Идет на Псков
Как сообщают «Известия», циклон «Иления» вызвал ураганы по всей Европе. Удар пришёлся на несколько стран, скорость ветра достигала 100 км/ч. В частности, в Польше повреждено большее 50 домов, 4 человека ранены.
Утром 19 февраля над Псковской областью пройдет циклон «Иления».
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