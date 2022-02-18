Чего ждать от ураганного циклона «Иления» в Псковской области

18:06, 18 февраля 2022, ПАИ

Как пройдет циклон «Иления» над Псковской областью, рассказал начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала Псковскому агентству информации.

Ранее сообщалось, что циклон «Иления» вызвал ураганы по всей Европе. Удар пришёлся на несколько стран, скорость ветра достигала 100 км/ч.

«У нас так быть не должно, - прокомментировала Тала Нещадимова. - Мы ожидаем «Илению» к утру. Будут осадки в виде снега с дождём, мокрого снега. Ветер будет усиливаться. Их 100 км в час — это как раз около 25 м в секунду. Но столько мы тоже не ждем. Ожидается усиление ветра до 15-18 м/сек», - рассказала Тала Нещадимова. По её словам, синоптики составляют предупреждение.

Спикер уточнила, что циклон должен пройти за завтрашний день, и дальше ожидается «вялотекщуая» погода. По предварительному прогнозу, «Иления» завершит череду циклонов.