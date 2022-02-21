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Экономика

Льготная «сибирская» ипотека появится в России

В Сибирском федеральном округе планируют запустить льготную ипотеку для переехавших работать в регион, а также молодых специалистов и научных работников. В пилотный проект войдут республики Алтай, Тыва и Хакасия, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, пишет газета «Известия».

Разработать программу с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета поручила вице-премьер Виктория Абрамченко Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.РФ». В документе говорится, что условия программы должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с ДФО.

В Минфине уточнили, что вопрос изучается и прорабатывается.

«Дом.РФ» участвует в разработке льготной «сибирской» ипотеки в качестве соисполнителя, добавил управляющий директор госкомпании Алексей Ниденс. По его словам, институт развития является оператором большинства государственных ипотечных программ, по которым поддержку уже получили более 1 млн семей. Сейчас идет подготовка предложений по параметрам «сибирской» ипотеки, рассматриваются различные идеи.

Предложение связано с готовящейся правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО, отметила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева. Ключевая задача — реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири, подчеркнула она.

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