23 февраля псковичи смогут бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце

13:00, 22 февраля 2022, ПАИ

23 февраля псковичи смогут бесплатно покататься на коньках. Как сообщили в городском Молодежном центре, в среду в Ледовом дворце состоится спортивно-оздоровительное мероприятие «Зимние забавы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В нем сможет принять участие молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Бесплатное катание на коньках пройдет с 20:00 до 21:15. «С собой необходимо взять свои коньки, если своих нет, то можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце, кроме того, обязательно наличие QR-кода для совершеннолетних», - отметили в Молодежном центре. Количество мест ограничено, регистрация здесь.

Организаторы мероприятия: городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи и Молодёжный центр Пскова.