Шесть человек эвакуировали из-за возгорания в подъезде дома в Пскове
В Пскове из-за возгорания эвакуировали шесть жильцов многоквартирного дома №43 на улице Народной, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
25 февраля в первом подъезде дома на лестничных клетках с первого по пятый этаж выгорели электрощитовые. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на 3-м этаже в электрощитовой.
На место пожара выезжала одна пожарно-спасательная часть. Из людей никто не пострадал.
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