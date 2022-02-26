Мошенники лишили жителей Пскова и Себежского района порядка пяти миллионов рублей

15:21, 26 февраля 2022, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Себежского района после общения с незнакомцами лишились в общей сложности около пяти миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Большинство звонивших мошенников представлялись собеседникам сотрудниками банков и завладевали их деньгами под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств. Другие жители региона лишились денег при попытках проведения операций купли-продажи товаров в сети, в том числе игровой приставки. Мошенники лишили потерпевших 4 миллионов 864 тысяч рублей.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования возбуждённых уголовных дел.