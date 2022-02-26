Производитель парамоторов из Пскова рассказал об особенностях своего бизнеса

15:59, 26 февраля 2022, ПАИ

Пскович Мирон Антипов основал компанию «SkyRunner», которая в настоящее время не только является лидером по производству парамоторов в России, но и поставляет сверхлегкие летательные аппараты и комплектующие к ним по всему миру. В интервью «Псковской правде» он рассказал, почему на его первых парамоторах стояли двигатели от немецких опрыскивателей для виноградников, как этому бизнесу помогла пандемия и от чего SkyRunner не боится конкуренции с Китаем.

Первое образование Мирон Антипов получил в псковском техническом училище: диплом электрика. До сих пор эти знания помогают ему в бизнесе. С 1996 года пскович начал летать на дельтаплане, с 1998 - на парамоторе. Первые парамоторы начал собирать в своем гараже,

«Я свой импортный аппарат продал, новый себе сам собрал, друзьям собирали. А потом оказалось, что можно на коммерческие рельсы это поставить. Уже из Питера потянулся народ, из Москвы пошли заказы», - поделился Мирон Антипов.

Сейчас все аппараты, которые летают в Пскове — производства его компании. А в России доля составляет порядка 70%.

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