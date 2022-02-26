Карты Mastercard российских банков под санкциями перестанут работать за границей

10:01, 27 февраля 2022, ПАИ

Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, что приостановит их участие в системе с 26 февраля 2022 года, сообщает РБК. Речь идёт о ВТБ, «Совкомбанке», «Промсвязьбанке», «Открытии» и «Новикомбанке».

Mastercard приняла такое решение в связи с нарушениями правил платёжной системы, говорится в уведомлении. Отмечается, что банки не должны причинять вред репутации «знаков» платёжной системы.

Решение платёжной системы приведёт к тому, что все карты Mastercard, выпущенные этими банками, перестанут работать за рубежом, с их помощью не получится сделать покупки на иностранных интернет-магазинах.

В РФ они продолжат работу, поскольку все операции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платёжных карт (НСПК). При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на национальную платёжную систему «Мир».