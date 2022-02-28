Граждане России сняли со счетов рекордные 1,4 трлн рублей наличными

12:53, 28 февраля 2022, ПАИ

Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк России в пятницу, 25 февраля, сообщал, что в последние дни наблюдает увеличение спроса на наличные в стране и для его удовлетворения увеличил выдачу наличных денег банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.



Согласно данным ЦБ, за пятницу, 25 февраля, объем наличных денег в обращении вне Банка России вырос на 1,4 триллиона рублей. При этом в четверг объем наличных в обращении пополнился лишь на 111,3 миллиарда рублей.



«Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина – набег населения на банки. Вкладчики массово «потрошат» банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов», - прокомментировал Осадчий.

Он добавил, что ЦБ, повысив в понедельник ключевую ставку до 20%, пытается как раз остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля. «В 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5 процентного пункта до 17% способствовал стабилизации финансового рынка», - напомнил Осадчий.

