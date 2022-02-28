Пскович стал чемпионом России в беге с барьерами

14:48, 28 февраля 2022, ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России международного класса Константин Шабанов стал чемпионом России в беге с барьерами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошёл в Москве в манеже ЛФК ЦСКА. Псковский спортсмен одержал победу в финале в беге с барьерами на дистанции 60 метров. Его результат – 7.68. Тренирует легкоатлета Константин Шабанов. Серебряная медаль у нижегородского спортсмена Анатолия Киселева, который преодолел дистанцию с результатом 7.70. Бронза у Семёна Манакова из Татарстана (7.74).

Во всероссийских соревнованиях приняли участие спортсмены из 68 российских регионов. Во время чемпионата было разыграно 28 комплектов наград.