Пскович стал чемпионом России в беге с барьерами
Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта России международного класса Константин Шабанов стал чемпионом России в беге с барьерами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошёл в Москве в манеже ЛФК ЦСКА. Псковский спортсмен одержал победу в финале в беге с барьерами на дистанции 60 метров. Его результат – 7.68. Тренирует легкоатлета Константин Шабанов. Серебряная медаль у нижегородского спортсмена Анатолия Киселева, который преодолел дистанцию с результатом 7.70. Бронза у Семёна Манакова из Татарстана (7.74).
Во всероссийских соревнованиях приняли участие спортсмены из 68 российских регионов. Во время чемпионата было разыграно 28 комплектов наград.
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