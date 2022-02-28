Свыше 5 млн задолжали организации Псковской области своим работникам

18:39, 28 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 1 февраля 2022 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 млн 251 тысячу рублей, что на 1 млн 489 тысяч рублей, или на 39,6 %, больше, чем на 1 января 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Своевременно не выплачивалась заработная плата по состоянию на 1 февраля 2022 года 203 работникам. В расчёте на одного человека просроченная задолженность по зарплате составила 25 867 рублей.

Наибольшая просроченная задолженность сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности – на транспорте (61,5 %) и в обрабатывающих производствах (37,5 %).