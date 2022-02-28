Путин подписал указ о специальных экономических мерах

19:18, 28 февраля 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Документ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» опубликован на странице главы государства.

В соответствии с документом, экспортёры должны продавать 80 % валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Кроме того, российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.

Устанавливаются особые правила выкупа акционерными обществами своих акций. Упрощаются процедуры открытия счетов в банках и перевода денег между банками для физических лиц.