Путин подписал указ о специальных экономических мерах
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Документ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» опубликован на странице главы государства.
В соответствии с документом, экспортёры должны продавать 80 % валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Кроме того, российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны.
Устанавливаются особые правила выкупа акционерными обществами своих акций. Упрощаются процедуры открытия счетов в банках и перевода денег между банками для физических лиц.
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