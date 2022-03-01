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День памяти бойцов 6-й роты отмечается в России 1 марта

1 марта в России отмечается День памяти военнослужащих 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга. 

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не отступили и выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

27 февраля память бойцов почтили у бюстов войнов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, кавалеров ордена Мужества гвардии младшего сержанта Владимира Швецова, гвардии младшего сержанта Романа Афанасьева и гвардии рядового Михаила Травина. 

Накануне в Пскове стартовал хоккейный турнир, посвященный памяти подвига бойцов. В нём участвуют команды Вооруженных сил РФ и детские команды из регионов Северо-Запада России. Родственники бойцов 6-й роты посетили монумент Александру Невскому в Самолве.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

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