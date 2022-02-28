Видео: В Пскове стартовал хоккейный турнир, посвященный памяти 6-й роты
В Пскове стартовал хоккейный турнир, посвященный памяти подвига бойцов 6-й роты. В нём принимают участие команды Вооруженных сил РФ и детские команды из регионов Северо-Запада России.
Результаты первого дня соревнований среди команд ВС РФ:
«ВДВ-Купол» Псков - «ЗВО» Калининград 6:2
«МЧС России» - «Торнадо» Псков 5:3
«Торнадо» Псков - «Беркут» Псков 10:3
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