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Родственники бойцов 6-й роты посетили монумент Александру Невскому в Самолве

Фото здесь и далее газеты "Гдовская заря"

Родственники бойцов 6-й роты 28 февраля посетили монумент Александру Невскому в Самолве, пишет «Гдовская заря». Визит организован 76-й гвардейской дивизией при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не отступили и выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

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