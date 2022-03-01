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Общество

Disney приостановила поставку своих фильмов в Россию

Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры, пишет РИА Новости.

В компании добавили, что в России не будут показывать предстоящий мультфильм «Я краснею» от Pixar. Последующие решения Disney будет принимать в зависимости от ситуации. По данным издания Deadline, Warner Bros отменила прокат «Бэтмена» в России, который должен был стартовать 2 марта.

Ранее сообщалось, что сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России. 

21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

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