Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России

13:28, 28 февраля 2022, ПАИ

В России стриминговый сервис MEGOGO прекратил трансляцию телеканалов. Посмотреть российские федеральные каналы невозможно ни в приложении, ни на сайте, ни в телевизорах с поддержкой SmartTV.

Все серверы, а также главный офис онлайн-площадки расположены на территории Украины, в Киеве.

MEGOGO — международный медиасервис для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория — более 55 млн уникальных пользователей. Каталог ресурса — более 90 тыс. часов контента. Медиасервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения. В результате на всей территории Украины было введено военное положение.