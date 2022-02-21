Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

22:49, 21 февраля 2022, ПАИ

Подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР, сообщают федеральные СМИ.

Во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств. 21 февраля признать независимость республик попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Вместе с признанием они попросили заключить с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин поддержал и это решение.

«Россия всегда выступает за то, чтобы самые сложные вопросы решать политико-дипломатическими методами», – заявил Владимир Путин.

Указы о признании ДНР и ЛНР он подписал в Кремле.