Меры поддержки бизнеса и населения подготовит Госдума

08:18, 01 марта 2022, ПАИ

Во фракциях Госдумы готовы предложить меры по поддержке бизнеса и населения, пишет газета «Известия».

В частности, будут рассматриваться такие вопросы, как снижение НДС, государственное регулирование цен в строительной отрасли, льготы для предприятий, использующих отечественное ПО, а также индексация зарплат и пенсий при необходимости.

Глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков отметил, что на заседании Совета Госдумы 14 марта будет предложен целый комплекс системных мер.

Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов подчеркнул, что Россия в первую очередь должна позаботиться об устойчивости своей экономики и бюджетной системы, а также поддержать отрасли, которые пострадали больше остальных.