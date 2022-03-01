Псковичи завоевали медали на международном турнире по ушу в Москве

17:16, 01 марта 2022, ПАИ

Псковичи завоевали медали международного турнира по ушу в Москве. Как сообщили в Псковской федерации ушу, 28 февраля в Московском дворце ушу завершился седьмой Международный турнир «Moscow Wushu Stars 2022» - одно из значимых международных мероприятий.

В этом году в турнире приняли участие единоборцы из 16 стран. Псковскую область представляли три спортсмена.

Мария Степанова (девушки 12-14 лет) завоевала серебряную медаль в категории «тайцзицзянь». Андрей Егоров (юноши 12-14 лет) завоевал две бронзовые медали в категориях «тайцзицюань» и «тайцзицзянь». Анна Головина вошла в десятку сильнейших спортсменов.