Nike временно закрыл онлайн-продажи в России
Nike временно закрыл онлайн-продажи в России, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что компания не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на сайте nike.com и в приложении временно недоступны в этом регионе. Покупателям советуют посетить ближайший магазин Nike.
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