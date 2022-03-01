Nike временно закрыл онлайн-продажи в России

23:07, 01 марта 2022, ПАИ

Nike временно закрыл онлайн-продажи в России, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компания не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на сайте nike.com и в приложении временно недоступны в этом регионе. Покупателям советуют посетить ближайший магазин Nike.